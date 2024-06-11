CAS 22 июля может рассмотреть апелляцию Канады по медалям ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 июля может рассмотреть апелляцию Канады по медалям командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

После дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой ISU присудил золото сборной США, серебро – Японии, а бронзу – России. По мнению канадцев, бронза должна достаться представителям их сборной. Дата слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по этому делу до сих пор не назначена.

«Несмотря на позднюю дату слушаний, мы всё же ожидаем, что решение CAS будет принято до начала Олимпийских игр (в Париже)», – сообщил советник ISU Майкл Гистлингер в ходе конгресса организации.

Ранее стало известно, что CAS в ночь с 11 на 12 июня (по времени Лас-Вегаса) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.