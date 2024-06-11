Тарасова — о деле Валиевой: хуже, чем есть сейчас, уже не будет

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не займёт сторону России в деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьёмся, всё проиграли. Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы. Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее. Я никогда про прошлое не думала, меня так учил мой папа: «Смотри вперед и думай о будущем». Хуже, чем есть сейчас, уже не будет», — сказала Тарасова в интервью ТАСС.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.