На конгрессе ISU не будут обсуждать упрощение переходов фигуристов в другие сборные

Стало известно, что на конгрессе ISU, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе, не будут обсуждать упрощение правил переходов фигуристов в другие сборные.

«У федераций разные правила, требования, временные рамки и иногда выплаты, когда речь идёт о запросе покинуть федерацию. Для ясности, простоты и справедливости мы с уважением отзываем данный пункт. Однако мы просим рассмотреть это как вариант модернизации устава и общих правил», — сказала президент Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) Кэрен Бутчер.

Напомним, ранее именно Канада выдвинула на заседание предложение об упрощении правил по смене атлетами спортивного гражданства. Предполагалось, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление», после чего предыдущая федерация должна была сразу же предоставить разрешение на переход. Однако вчера Канада отозвала своё предложение.