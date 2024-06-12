Фигуристам разрешили размещать логотипы брендов на костюмах

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам размещать рекламные логотипы производителей на своих соревновательных костюмах. Данное решение было принято на конгрессе организации, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе (США). Предложение было вынесено для обсуждения в связи с целью увеличения связи фигурного катания с модной индустрией.

«Это делается для того, чтобы дать фигуристам возможность привлечь внимание индустрии моды и получить столь необходимое финансирование. Термин „идентификация производителя“ используется специально для обозначения производителя изделия. Таким образом, если это костюм, то это логотип производителя этого костюма, если коньки — то это логотип производителя коньков. Мы не говорим о логотипах спонсоров, речь идёт о производителях товаров», — сказал генеральный директор ISU Колин Смит.

При этом логотип разрешён только один, он не должен быть кричащим и отвлекать внимание от фигуриста.

Отметим, что коллаборация фигуристов и модных домов уже была известна. К примеру, к Олимпийским играм 2018 года Vera Wang сшила костюмы для Нэйтана Чена.