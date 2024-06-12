Конгресс ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцоров

Стало известно, что на конгрессе ISU, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе, одобрили увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцоров.

Ранее в парном катании максимальный возраст был: девушки — 19 лет, юноши — 21. Теперь возрастное ограничение подняли на два года: девушки (21), юноши (23).

Ранее в танцах на льду максимальный возраст был: девушки — 19 лет, юноши — 21. Теперь возрастное ограничение стало: девушки (21), юноши (21).

Кроме того, в ходе заседания была установлена возможная максимальная разница в возрасте между двумя партнёрами. Она составляет семь лет.

Отметим, что ранее на конгрессе были принято ещё несколько важных изменений. К примеру, фигуристам разрешили размещать логотипы брендов на костюмах, что должно привлечь внимание к спорту индустрии моды и повысить финансирование.