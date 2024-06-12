Туктамышева: не понимаю, почему компоненты у мужчин и женщин оцениваются по-разному

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева считает, что компоненты у мужчин и женщин должны быть равными.

«А вот чего я не понимаю, так это почему компоненты у мужчин и женщин оцениваются по-разному. Я никогда этого не понимала и, наверное, не пойму. Я всегда придерживалась мнения, что должно быть равноправие. Почему же тогда коэффициент за компоненты у мужчин выше?

Да, раньше у них были более длинные программы, они делали больше элементов. Но сейчас мужчины катают такие же по продолжительности программы, прыгают столько же прыжков. Программы идентичны. Так почему же тогда не уравнять и компоненты? Давайте не будем снижать коэффициент у парней, просто поднимем его у девушек. Это ведь никак не влияет на результаты. И это очень легко сделать – просто умножать на другой коэффициент, систему менять не надо.

Наши девочки показали, что и у нас бывает сложность на уровне мужчин, но компонентность остаётся прежней. Это неправильно и нелогично. У одиночников должны быть единые правила, мы все делаем одно и то же», — заявила Туктамышева в своём блоге.