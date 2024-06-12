Туктамышева: только со строгим судейством можно достичь развития фигурного катания

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о судействе в фигурном катании.

«Если говорить про развитие и улучшение фигурного катания, то только со строгим судейством мы можем достичь этого. А пока мы будем смотреть только на прыжки, но забывать обо всём остальном, с этим будет сложно. Или, например, вращения – некоторые из них, за которые ставят четвертый уровень, бывают не очень эстетичными или медленными.

Но главное, чтобы всех судили одинаково – как новичков, так и титулованных. Чтобы каждый прокат оценивали беспристрастно. Конечно, лидеры всегда получают больше, но это должно быть оправдано и не должно вызывать дополнительных дискуссий», — написала Туктамышева в своём блоге.