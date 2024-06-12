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Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до позднего вечера

Сегодня, 12 июня, спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

По информации «Чемпионата», заседание в CAS по трём апелляциям российской стороны по допинговому делу Камилы Валиевой продлится до позднего вечера 12 июня.

Отметим, что, если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, 7 августа Международный олимпийский комитет (МОК) наградит американцев медалями.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.