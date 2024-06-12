Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до позднего вечера

Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до позднего вечера
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 июня, спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

По информации «Чемпионата», заседание в CAS по трём апелляциям российской стороны по допинговому делу Камилы Валиевой продлится до позднего вечера 12 июня.

Отметим, что, если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, 7 августа Международный олимпийский комитет (МОК) наградит американцев медалями.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.

Материалы по теме
CAS сегодня ночью рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android