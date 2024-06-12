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Алина Загитова сообщила о готовящемся интересном мероприятии

Алина Загитова сообщила о готовящемся интересном мероприятии
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сообщила об одном интересном мероприятии, которое она готовит.

«Друзья, ну что, мне пришлось встать сегодня. Очень интересный экспириенс нас всех ждёт. Многое я не могу вам рассказать. Но совсем скоро вы это увидите», – сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. В 2019 году она объявила о приостановке спортивной карьеры.

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