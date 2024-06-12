«Все были максимально собранны и настроены». Галлямов — о слушании в CAS

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился фото после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Слушания прошли. Все были максимально собранны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лёд не врёт», — написал Галлямов в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

Сегодня, 12 июня, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.