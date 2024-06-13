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Загитова проанонсировала своё участие в премии «Муз-ТВ» и пообещала сюрприз для зрителей

Загитова проанонсировала своё участие в премии «Муз-ТВ» и пообещала сюрприз для зрителей
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Победительница Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила о своём участии в одном интересном мероприятии, к которому она готовится.

«Сейчас я готовлюсь на съёмочку, а завтра я советую вам смотреть премию «Муз-ТВ». Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться, а второе — я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру», – сказала Загитова в своём телеграм-канале.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). В 2019 году 22-летняя спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры.

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