ISU сократил количество прыжков в произвольной программе

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сократить количество прыжков в произвольной программе с семи до шести. Об этом стало известно во время конгресса ISU, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Новое правило вступит в силу с сезона-2026/2027. Изначально предполагалось, что изменения введут уже с предстоящего сезона-2024/2025, но многие участники конгресса заявили, что столь серьёзное правило будет сложно ввести в середине олимпийского цикла, до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия).

В результате ISU согласился отложить введение изменения. «За» проголосовал 31 делегат, «против» – 25, воздержался один.

59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) начался 10 июня в Лас-Вегасе (США) и закончится сегодня, 14 июня. Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.