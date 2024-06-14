Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU сократил количество прыжков в произвольной программе

ISU сократил количество прыжков в произвольной программе
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сократить количество прыжков в произвольной программе с семи до шести. Об этом стало известно во время конгресса ISU, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Новое правило вступит в силу с сезона-2026/2027. Изначально предполагалось, что изменения введут уже с предстоящего сезона-2024/2025, но многие участники конгресса заявили, что столь серьёзное правило будет сложно ввести в середине олимпийского цикла, до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия).

В результате ISU согласился отложить введение изменения. «За» проголосовал 31 делегат, «против» – 25, воздержался один.

59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) начался 10 июня в Лас-Вегасе (США) и закончится сегодня, 14 июня. Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.

Материалы по теме
Стала известна точная сумма миллионных убытков ISU за 2023 год
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android