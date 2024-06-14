Навка не смогла купить билет на своё шоу в Сочи

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как не смогла купить билет на своё шоу «Руслан и Людмила», которое проходит в Сочи.

Навка показала, как попыталась купить билет в кассе на шоу, проходящее в тот же день, но не смогла этого сделать. Билеты были распроданы. Она поделилась этим в соцсетях.

«Опять солд-аут? Представляете?» – сказала Навка.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» проходит в крупнейшем тематическом парке развлечений России «Сочи Парк» с 12 июня по 2 октября. Стоимость билетов на шоу варьируется от 2 тыс. до 6 тыс. рублей.

С 12 по 30 июня в шоу выступают Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и Максим Ковтун. Позднее планируются ледовые спектакли с участием российских фигуристок Алины Загитовой и Камилы Валиевой. 18-летняя Валиева, отбывающая дисквалификацию за допинг, планирует начать выступления в шоу Навки 22 июля.