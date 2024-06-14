ISU может внедрить искусственный интеллект в судейство

Международный союз конькобежцев (ISU) не исключает возможность введения технологий искусственного интеллекта в систему судейства фигурного катания. Об этом рассказал президент организации Чэ Ёл Ким на пресс-конференции. В эти дни проходит конгресс ISU в Лас-Вегасе (США)

«Искусственный интеллект — очень интересная тема, многие люди говорят о внедрении новых передовых технологий, включая искусственный интеллект, для облегчения судейства, особенно в фигурном катании, и мы рассматриваем эту возможность.

У искусственного интеллекта огромный потенциал, поэтому мы обсуждали с несколькими технологическими компаниями, как мы можем работать с ними, чтобы внедрить технологию, которая поможет нашим судьям быть более точными, более быстрыми, более гибкими.

В этом сезоне мы запускаем новую систему видеорефери с обновленной камерой и аппаратным обеспечением и обновленное программное обеспечение, что предоставит нашим судьям гораздо более четкое изображение, это будет эффективно служить нашим судьям в положительном ключе», — приводит слова Кима ТАСС.

59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) начался 10 июня в Лас-Вегасе (США) и закончится сегодня, 14 июня. Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.