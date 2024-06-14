Загитова и Губерниев стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и известный комментатор Дмитрий Губерниев были названы амбассадорами раздельного сбора отходов в России.

Спортсменка и журналист вошли в список амбассадоров, который Российский экологический оператор (РЭО) представил ко Дню России на своём сайте.

«Основная цель этой инициативы — популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомлённости.

Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки. Их участие подчёркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Амбассадорами являются известные общественные деятели, артисты, спортсмены и блогеры. В частности, это олимпийские чемпионы из социального проекта «Команда Звёздный десант» — лыжник Александр Легков и легкоатлетка Светлана Мастеркова.