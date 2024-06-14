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В CAS в ближайшее время обсудят решение по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что в ближайшее время приступят к обсуждению окончательного решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Комиссия CAS не делала никаких заявлений относительно вынесения окончательного решения. Суд приступит к обсуждению в ближайшее время», — передаёт слова пресс-службы CAS ТАСС.

Отметим, что, если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, 7 августа Международный олимпийский комитет (МОК) наградит американцев медалями.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.