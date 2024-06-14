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ISU разрешил фигуристам выполнять сальто

ISU разрешил фигуристам выполнять сальто
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Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил выполнение сальто в фигурном катании. Об этом стало известно во время конгресса ISU, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Изменение в правилах вступит в силу с сезона-2024/2025. Ранее элемент входил в список запрещённых. Фигуристы, исполнявшие его в программе, получали штраф в два балла.

В сезоне-2023/2024 сальто регулярно выполнял французский фигурист Адам Сяо Хим Фа. Он провёл лучший сезон в карьере, победив на чемпионате Европы и заняв третье место на чемпионате мира.

59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) начался 10 июня в Лас-Вегасе (США) и закончится сегодня, 14 июня. Ранее стало известно, что ISU принял решение сократить количество прыжков в произвольной программе с семи до шести. Это изменение вступит в силу с сезона-2026/2027.

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