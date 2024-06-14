«Практически все предложения были приняты». Лакерник — о конгрессе ISU

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник сообщил, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял практически все предложения технического комитета организации. Они вступят в силу после зимней Олимпиады в Италии.

«Практически все предложения, с которыми выходил техком ISU, были приняты, но с введением через два года, то есть после Олимпийских игр. Детально все решения, надеюсь, будут опубликованы в ближайшее время. Да, разрешили сальто, но, во-первых, это не принципиальный вопрос, а во-вторых, он не имеет отношения к катанию на коньках. Приняли решение не проводить жеребьёвку перед произвольной программой — система обратного порядка в соответствии с занятыми местами в короткой уже активно используется на соревнованиях.

В следующем году ISU примет новую конституцию, и этому будет посвящён следующий внеочередной конгресс. После него будет ясно, сохранятся или изменятся механизмы принятия решений», — приводит слова Лакерника ТАСС.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проходил в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.