Российский фигурист хочет быть первым, кто сделал сальто в танцах на льду

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, заявил, что хочет быть первым в истории спортсменом в танцах на льду, кто сделает сальто.

«Мы с Софьей рады, что ISU утвердил сальто на льду. Догадывались, что, возможно, так будет. Честно говоря, мы хотели вставлять сальто в одну из программ на следующий сезон. Думали, как лучше сделать ассистирующее движение, чтобы сальто было прочитано, но в то же время за него не сняли баллы. После утверждения сальто задача стала куда проще. Я думаю, теперь точно нужно его делать», — приводит слова Ежлова «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил выполнение сальто в фигурном катании. Об этом стало известно во время конгресса ISU, который проходит в Лас-Вегасе (США). До этого элемент был запрещён – за его исполнение полагался штраф в два балла.

Ежлов исполнил сальто в ходе официальных соревнований после окончания произвольного танца на чемпионате России 2023 года, но, так как программа к тому моменту уже была завершена, данная попытка не была отражена в протоколах.