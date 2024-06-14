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Анна Щербакова прокомментировала слухи об отношениях с российским футболистом

Анна Щербакова прокомментировала слухи об отношениях с российским футболистом
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала слухи об отношениях с 20-летним защитником нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

«Никогда не говорила о своей личной жизни, но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьёзных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала фигуристка в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова более года состоит в отношениях с футболистом Максимом Шнапцевым.

Последний раз на соревновательный лёд спортсменка выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас Щербакова продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.

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