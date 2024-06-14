Арина Ушакова начала работу в тренерском штабе Линичук

Российская фигуристка Арина Ушакова присоединилась к тренерскому штабу Натальи Линичук, работающей в академии Евгения Плющенко.

«Сейчас в «Ангелах Плющенко» существует группа под руководством Натальи Линичук и Арины Ушаковой, у нас идёт два тренера сейчас. То, что я вернусь в спорт как спортсменка, ещё не исключаю, при хорошем варианте я вернусь», — приводит слова Ушаковой ТАСС.

Напомним, Линичук — олимпийская чемпионка в танцах на льду 1980 года. Ушаковой 21 год, и ранее она выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, позже встала в пару с Валерием Ангелополом, но их сотрудничество закончилось через несколько месяцев.

В паре с Некрасовым она завоёвывала бронзу чемпионата мира среди юниоров, серебро Финала Гран‑при среди юниоров и побеждала на этапах юниорского Гран‑при.