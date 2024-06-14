Анна Щербакова показала, какая эмоция сопровождала её сегодня весь день

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова показала, какую эмоцию испытывает сегодня весь день. Видео она выложила в свой телеграм-канал.

«Я сегодня», — подписала пост Щербакова.

Напомним, ранее была известна информация, согласно которой Щербакова больше года встречается с одним из футболистов команды «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Сама фигуристка опровергла эти слухи, заявив, что её ничего не связывает со спортсменом, а их общение прекратилось давно.

Сегодня, 14 июня, также появилась информация, что Щербакова уже несколько месяцев не сотрудничает с Этери Тутберидзе, под руководством которой завоевала золотую медаль. Эту информацию фигуристка пока не прокомментировала.