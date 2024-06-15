Фигуристка Загитова и певица Клава Кока пришли на премию «Муз-ТВ» в одинаковых платьях

Российская фигуристка Алина Загитова появилась на премии «Муз-ТВ» в точно таком же платье, как и у певицы Клавы Коки. Зрители заметили это на трансляции мероприятия.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Ранее Загитова в своём телеграм-канале анонсировала своё участие в премии, сказав, что у неё будет новый образ, который будет обсуждаться.

На самом мероприятии спортсменка поучаствовала в номере певицы Люси Чеботиной. Они на сцене спели песню «Лучшая подруга». Во время церемонии Загитова также выходила на сцену, чтобы вручить награду в номинации «Лучшее видео».

Отметим, что похожая ситуация у фигуристки произошла и с блогером Валей Карнавал. На мероприятии VK.fest в 2023 году спортсменка появилась в комбинезоне с цветами. В точно таком же несколькими днями ранее выкладывала свою фотосессию в социальных сетях Валя Карнавал.

Напомним, Загитова является исключительной фигуристкой-одиночницей в истории России и второй в мире после Ким Ю На, которой удалось завоевать все высочайшие титулы в мировом фигурном катании, получив знаменитый «Большой шлем».