Алина Загитова выступила в номере певицы Люси Чеботиной на премии «Муз-ТВ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на премии «Муз-ТВ» в номере с Люсей Чеботиной на песню «Лучшая подруга». Спортсменка была одета в чёрное платье, а сама певица была в белом, чтобы отразить концепцию номера двух бывших лучших подруг.

Права на видео принадлежат «Муз-ТВ»

Напомним, что Загитова также вышла на сцену, чтобы вручить награду в номинации «Лучшее видео». В своём телеграм-канале фигуристка также анонсировала своё появление на премии «Муз-ТВ», упоминая, что она будет в образе, которые ещё будет обсуждаться.

Сейчас олимпийская чемпионка официально не объявляла о завершении карьеры, но она не выступает на соревнованиях, больше задействована в шоу и телевизионных проектах.