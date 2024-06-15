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Люся Чеботина рассказала, почему в номере на премии «Муз-ТВ» выступила именно с Загитовой

Люся Чеботина рассказала, почему в номере на премии «Муз-ТВ» выступила именно с Загитовой
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Певица Люся Чеботина рассказала, что она вместе с командой искала девушку, которая будет похожа на неё саму. Такой девушкой оказалась спортсменка Алина Загитова.

«Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию «Муз-ТВ», где у меня в номере должна быть девочка очень-очень похожая на меня. Мы долго искали, искали почти месяц, не могли найти человека, который будет похож на меня. Несмотря на то что мы с Алиной давно дружим, мне почему-то даже в голову не приходило, что ты можешь быть моим двойником. Я выложила в «сториз», что мне очень нужен двойник, и Алина смеющимся эмодзи ответила, мол, я типа, хеллоу», — сказала Чеботина в видео с Загитовой.

Напомним, фигуристка в номере стала противоположностью Чеботиной, чтобы отразить концепцию песни «Лучшая подруга».

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