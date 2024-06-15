Фигуристка Елена Радионова и футболист Константин Кучаев стали родителями

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова, чемпионка России и призёр чемпионатов мира и Европы, сообщила, что она и её муж, известный футболист Константин Кучаев, играющий за нижегородский футбольный клуб «Пари НН», стали родителями. Соответствующую фотографию Радионова опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Радионовой

«Наша большая маленькая любовь. 29.05.2024», — написала Радионова в своих социальных сетях.

Напомним, летом 2023 года Радионова вышла замуж за Константина Кучаева, который в тот момент играл в московском ЦСКА. Ранее футболист выступал на правах аренды за казанский «Рубин», а также играл за «Мастер-Сатурн». Сейчас Кучаев выступает за футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», который в прошедшем сезоне по итогам стыковых матчей остался в Российской Премьер-Лиге.