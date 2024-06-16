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Глейхенгауз поставил новую программу для Гуменника под саундтрек из «Дюны»

Тренер и хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поставил новую короткую программу для призёра чемпионатов России Петра Гуменника. В качестве музыкального сопровождения к ней был выбран саундтрек из фильма «Дюна 2». Информацию об этом и тренер, и спортсмен сообщили в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Глейхенгауза

«Петр Гуменник уже готов нас удивлять 14 сентября своей короткой программой из саундтрека к фильму «Дюна», — написал Глейхенгауз.

«Спайс надо?» — добавил Гуменник, намекнув на название объекта из романа «Дюна», которое необходимо для межзвёздной навигации.

Напомним, ранее произвольную программу для Петра поставил призёр Олимпийских игр, а ныне известный хореограф Илья Авербух. Её тема на данный момент неизвестна.