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Фото: дочь Тутберидзе Диана Дэвис отдыхает в Мексике

Фото: дочь Тутберидзе Диана Дэвис отдыхает в Мексике
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Фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, Диана Дэвис поделилась фотографиями с отдыха в Мексике.

«Каникулы начинаются», — подписала Дэвис фотографии.

Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Напомним, дочь известного тренера Этери Тутберидзе встала в пару со Смолкиным в 2018 году. До этого Дэвис каталась в паре с Фёдором Варламовым, а Смолкин – с Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой. В 2019 году пара переехала в США, а через три года стало известно, что они поженились. В 2023 году они сменили спортивное гражданство на грузинское и выступают на международных соревнованиях.

В прошедшем сезоне-2023/2024 дуэт не забирал медали ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы.

Отметим, что некоторые фигуристы начали процедуру смены спортивного гражданства после сезона-2023/2024.

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