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Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам

Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Вчера был классный вечер и волны, а сегодня продолжаю свою миссию на Играх БРИКС. Я рада в Праздничный день быть в моей любимой Казани. Всех мусульман с Праздником», — написала Загитова в своих социальных сетях.

Загитова является послом Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня. Напомним, в декабре 2019 года фигуристка официально приостановила карьеру в большом спорте, сейчас она готовится открыть в Татарстане свою школу фигурного катания. Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях.

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