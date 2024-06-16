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Валиева стала ведущей на Фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»

Валиева стала ведущей на Фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, сегодня, 16 июня, приняла участие в Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест» на ВДНХ в качестве ведущей.

Анонс мероприятия опубликован на сайте выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В нём Валиева представлена как чемпионка мира по фигурному катанию.

Помимо фигуристки, в вечернем концерте также примут участие известные блогеры и артисты. К примеру, соведущим Валиевой стал Антон Лаврентьев, ранее участвующий в «Орле и решке».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях.

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