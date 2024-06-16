Стали известны даты и место проведения чемпионата Европы по фигурному катанию — 2025

В ходе заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU), который с 15 по 16 июня проходил в Лас-Вегасе, было принято окончательное решение о месте проведения ближайшего чемпионата Европы. Информация появилась на официальном сайте организации.

Чемпионат Европы по фигурному катанию ISU состоится в период с 27 января- по 2 февраля 2025 года в Таллине (Эстония).

Отметим, что в этом городе прошёл последний чемпионат Европы для сборной России, в котором все четыре золотые медали увезли российские фигуристы.

Ранее от проведения соответствующих соревнований из-за нехватки финансирования отказывались несколько стран. Изначально турнир должен был пройти в Загребе, однако в мае Федерация фигурного катания Хорватии проинформировала ISU, что не сможет организовать чемпионат Европы из‑за «непредвиденных обстоятельств». Позднее от проведения чемпионата Европы отказалась и Венгрия.

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU с марта 2022 года. На прошедшем недавно конгрессе вопрос их возвращения на международную арену не обсуждался.