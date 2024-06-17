«Лучше выдать скотч вместо микрофона». Загитова раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ», которую она посещала недавно.

«Сегодня посмотрела премию «Муз-ТВ» и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», – написала Загитова в своих социальных сетях.

Предполагается, что речь идёт о народном артисте России Николае Баскове, который во время премии грубо подшучивал над певицей Люсей Чеботиной. Именно в её номере принимала участие Загитова. Тогда девушки сделали похожий макияж и причёски, при этом спортсменка была одета в чёрное платье, а сама певица была в белом, чтобы отразить концепцию номера двух бывших лучших подруг.

Напомним, олимпийская чемпионка до сих пор официально не объявляла о завершении карьеры, но она не выступает на соревнованиях, больше задействована в шоу и телевизионных проектах.