Медведева, Траньков, Радионова и другие фигуристы поздравили Трусову/Игнатова с помолвкой

17 июня состоялась помолвка серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёра чемпионатов мира и Европы, чемпионки России 19-летней Александры Трусовой и российского фигуриста Макара Игнатова. Об этом спортсмены сообщили в своих социальных сетях, прикрепив совместное романтичное фото с кольцом.

С этим радостным событием пару поздравили многие деятели фигурного катания.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ААААА», — написала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева , сопроводив пожелание эмодзи «сердце».

, сопроводив пожелание эмодзи «сердце». «Поздравляю вас! Пусть всё сложится так, как вы хотите», — написала чемпионка Европы Александра Бойкова .

. «Поздравляю, ребята», — написала призёр чемпионатов мира и Европы Елена Радионова .

. «Погодите, погодите. Мне реально не кажется?», — мило поинтересовалась чемпионка России Елизавета Худайбердиева.

Также под постом влюблённых свои поздравления оставили двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, Елизавета Шанаева и другие.

Напомним, Трусова и Игнатов встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Последним официальным турниром для Александры Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.