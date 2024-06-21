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Татьяна Волосожар и Максим Траньков раскрыли, как назвали новорождённого сына

Татьяна Волосожар и Максим Траньков раскрыли, как назвали новорождённого сына
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Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года, чемпионка мира 2013 года в парном катании Татьяна Волосожар раскрыла имя своего третьего ребёнка.

Напомним, Волосожар и её супруг Максим Траньков (вместе добились побед на ОИ и ЧМ) стали родителями в третий раз 23 мая. Спортсмены поженились в августе 2015 года. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Анжелика, а в мае 2021 года на свет появился второй ребёнок супругов — сын Теодор. Волосожар и Траньков объявили о завершении профессиональной карьеры в 2018 году. С тех пор фигуристы развивают тренерскую карьеру, а Траньков параллельно успешно работает ведущим различных шоу.

Фото: из личного архива Татьяны Волосожар

«Мы назвали этого замечательного мальчика Лео. Наш маленький Лео. Леонид Максимович», — подписала трогательное фото Волосожар.

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