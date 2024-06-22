Двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс сыграли свадьбу на Гавайях

В четверг, 20 июня, состоялось торжественное бракосочетание американских фигуристов Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Свадьба прошла на Гавайях.

Фото: Из личного архива Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса

Фото: Из личного архива Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса

Танцоры встречаются с 2017 года, но их первое свидание состоялось в 2008-м. В июне 2022-го пара обручилась.

Фигуристы выступают в танцевальном дуэте с сезона-2011/2012. 31-летняя Чок и 35-летний Бэйтс — двукратные чемпионы мира (2023, 2024), серебряные (2015) и бронзовые (2016, 2022) призёры мировых первенств, действующие рекордсмены мира, а также олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командных соревнованиях.

Ранее танцевальная пара сообщила о намерении продолжать спортивную карьеру до Зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.