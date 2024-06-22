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Видео: Софья Самоделкина показала отрывок программы для сезона-2024/2025

Видео: Софья Самоделкина показала отрывок программы для сезона-2024/2025
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина показала отрывок программы на сезон-2024/2025. Соответствующий тизер она выложила на своей странице в социальной сети.

«Лара Крофт, скоро», — подписала видео Самоделкина.

Известно, что хореографом постановки стал Дмитрий Михайлов, работающий в академии двукратного олимпийского чемпиона и тренера Софьи Евгения Плющенко.

Напомним, со следующего сезона Самоделкина сможет представлять Казахстан на международных соревнованиях. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение на переход спортсменки.

О желании 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Предположительно, в связи с этим Софья покинула группу тренера ЦСКА Светланы Соколовской и пополнила ряды подопечных Евгения Плющенко, у которого частная академия.

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