Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, снялась в рекламе шашлыка.

«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус — просто восхитительный, мясо сочное и нежное», — сказала Валиева в ролике.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.