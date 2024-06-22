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Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка

Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, снялась в рекламе шашлыка.

«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус — просто восхитительный, мясо сочное и нежное», — сказала Валиева в ролике.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.

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