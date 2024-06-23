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«Просто будь!» Макар Игнатов поздравил Александру Трусову с 20-летием

«Просто будь!» Макар Игнатов поздравил Александру Трусову с 20-летием
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Российский фигурист Макар Игнатов поздравил свою девушку, серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании Александру Трусову, с днём рождения. Сегодня, 23 июня, ей исполнилось 20 лет.

«С днём рождения! Просто будь! Люблю!» — подписал Игнатов совместное фото с Трусовой в своём аккаунте в соцсетях.

Фото: Из личного архива Макара Игнатова

Напомним, два дня назад, 21 июня, Макар Игнатов отпраздновал 24-летие.

Ранее Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж, и она согласилась. До него Александра встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Последним официальным турниром для спортсменки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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