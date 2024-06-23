Видео: Александра Трусова отмечает день рождения в компании с подругами и женихом

Появилось видео, на котором призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании Александра Трусова празднует день рождения. Сегодня, 23 июня, ей исполнилось 20 лет.

На видео Трусова в окружении подруг и жениха, фигуриста Макара Игнатова, веселится под песню «Барбариков» — «День рождения».

Ранее Игнатов выложил в соцсетях пост, в котором поздравил свою девушку с 20-летием. Напомним, 24-летний фигурист на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж и она согласилась. До него Александра встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Последним официальным турниром для спортсменки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.