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«У меня пузо уже выросло». Алина Загитова посетила татарский Сабантуй

«У меня пузо уже выросло». Алина Загитова посетила татарский Сабантуй
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова посетила татарский Сабантуй.

«Я уже на Сабантуе. Мне здесь нравится, тут всегда такая тёплая атмосфера, очень домашняя. Как будто к бабушке с дедушкой приехала. Танцевать хочется, здесь и накормят, и напоят, и оденут. У меня тут пузо уже выросло, мне кажется», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Напомним, сейчас Загитова находится в Казани, где до 23-го числа проходят Игры БРИКС, послом которых она является.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), Олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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