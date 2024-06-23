Мама фигуристки Софьи Титовой назвала причины перехода дочери в сборную Армении.

«Выбор пал на Армению неслучайно. Всё сложилось органично, сошлось несколько факторов. Во-первых, с духовной точки зрения Армения очень близка нам. Для нас очень важно, что там живут верующие люди, христиане.

В финале юниорского Гран-при России — 2023 Софья улучшила свои прокаты, исполнив в произвольной программе четыре элемента ультра-си, три из которых в каскадах и комбинациях. Это был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что, если её не оценят честно здесь, нам придётся рассматривать вариант выступления за другую страну. Потом всё сложилось само собой.

Евгений Викторович (Плющенко, тренер Софьи Титовой. — Прим. «Чемпионата») тоже очень любит и глубоко уважает Армению.

Думаю, всё сложится как надо: популярность придёт, Софья сможет достойно представлять Республику Армения на международной арене», — приводит слова мамы фигуристки Sputnik Armenia.

Напомним, 15‑летняя Титова является победительницей этапов юношеского Гран–при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.

В прошлом сезоне фигуристка заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также 10‑е место на всероссийских соревнованиях «Идель».