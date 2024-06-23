«Возвращайся на лёд». Галлямов поздравил Трусову с 20-летием

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов поздравил серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании Александру Трусову с днём рождения. Сегодня, 23 июня, ей исполнилось 20 лет.

«Саша, поздравляю тебя с днём рождения. Не поздравил тебя с предыдущим большим событием в твоей жизни. Конечно же, пользуясь случаем, исправляю эту оплошность. Будь счастлива и возвращайся на лёд», — сказал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу. К примеру, она является главным действующим лицом в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также у бывшего наставника Этери Тутберидзе. При этом Трусова официально не объявляла о завершении карьеры.