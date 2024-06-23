«Девочка, подчинившая свою жизнь великой задаче». Вайцеховская — о Трусовой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поздравила серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании Александру Трусову с днём рождения. Сегодня, 23 июня, фигуристке исполнилось 20 лет.

«Саше Трусовой порой до сих пор припоминают её эмоциональный срыв на Играх в Пекине, а мне кажется, хоть я никогда и не была сторонницей того, чтобы делать какие-то сугубо личные вещи достоянием широкой публики, что именно в тот момент в сознании многих людей произошло реальное осмысление того, каких жертв и усилий стоит золотая олимпийская медаль. Пусть даже и не доставшаяся.

Именно тогда, на мой взгляд, мир впервые увидел в Саше не королеву квадов, не заточенного на прыжки робота, а девочку, совершенно сознательно подчинившую свою жизнь великой задаче. Бросившую на её исполнение все внутренние резервы до самой последней капельки. И сил на то, чтобы сдержать послесоревновательные эмоции просто не осталось.

Мне кажется, мир всегда будет с благодарностью вспоминать ту девочку и беззаветно её любить. С днём рождения, Саша!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, при этом официально не объявляла о завершении карьеры.