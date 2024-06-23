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Болельщики разместили ролик по случаю 20-летия Трусовой на Times Square в Нью-Йорке

Болельщики разместили ролик по случаю 20-летия Трусовой на Times Square в Нью-Йорке
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Болельщики поздравили серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёра чемпионатов мира и Европы, чемпионку России Александру Трусову с днём рождения с помощью ролика, который разместили на Times Square в Нью-Йорке. В видео показали отрывки из соревновательных программ и показательных выступлений спортсменки. Напомним, сегодня, 23 июня, фигуристке исполнилось 20 лет.

Фото: Team Trusova

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу. К примеру, она является главным действующим лицом в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также у бывшего наставника Этери Тутберидзе. При этом Трусова официально не объявляла о завершении карьеры.

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