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«Сейчас мы точно законнектимся». Фигуристка Голубева — о знакомстве с новым партнёром

«Сейчас мы точно законнектимся». Фигуристка Голубева — о знакомстве с новым партнёром
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Фигуристка из России Анастасия Голубева рассказала, как она познакомилась со своим нынешним партнёром из Австралии — Гектором Гиотопулосом Муром.

«Это было в «Мегаспорте». Мне сказали: «Разминайся и жди. Сейчас придёт мальчик». Я не знала, как он выглядит, что он не говорит по-русски (смеётся). Но я увидела его и подумала: «Класс! Сейчас мы точно законнектимся».

До этого Гектор пробовался с несколькими русскими девочками, но не могу сказать, что он знал наш язык очень хорошо, только базовые вещи — «привет», «как дела». Для тренировок много и не надо, ха-ха! Но сейчас мы говорим с ним исключительно на русском. Он всё выучил! Мы стали очень хорошими, близкими друзьями», — приводит слова Голубевой Sport24.

Напомним, 18-летняя спортсменка родилась в подмосковной Балашихе и начинала заниматься в одиночном женском катании, но позже, как признаётся сама фигуристка, поняла, что конкуренцию ей не выдержать, и перешла в парное. Сейчас она вместе с партнёром представляет Австралию на международных соревнованиях.

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