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Фигуристка Голубева рассказала, в каком случае может выступить на ОИ-2026

Фигуристка Голубева рассказала, в каком случае может выступить на ОИ-2026
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Фигуристка из России Анастасия Голубева, которая сейчас выступает под флагом Австралии в парном катании вместе с партнёром Гектором Гиотопулосом Муром, рассказала, что выступать на Олимпийских играх — 2026 она сможет в случае, если ей выдадут гражданство Австралии.

«Мы начали заниматься этим вопросом сразу, как я переехала. Австралийская федерация нам очень помогает. Получение гражданства в процессе. Это не так легко. Насколько я знаю, я его буду получать как спортсмен», — приводит слова Голубевой Sport24.

18-летняя фигуристка также добавила, что фигурное катание — популярный спорт в Австралии и местные спортивные чиновники помогают в решении всех вопросов, которые касаются выезда на международные соревнования.

Напомним, ISU ограничил выступление российских фигуристов для выступлений на международной арене в связи с ситуацией на Украине.

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