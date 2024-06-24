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«Обычный парень, по-русски разговаривает». Фигуристка Голубева — о Малинине

«Обычный парень, по-русски разговаривает». Фигуристка Голубева — о Малинине
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Фигуристка из России Анастасия Голубева поделилась своим мнением о фигуристе Илье Малинине, который выступает за США, но имеет русские корни.

«Мы все общались на банкете. Он обычный парень, ко всем относится одинаково, по-русски разговаривает. Простой, дружелюбный, хороший молодой человек», — приводит слова Голубевой Sport24.

Сам фигурист признавался, что в семье они всегда говорят на русском, несмотря на то что много лет живут в США. А вот на английском больше любит общаться его сестра.

Напомним, Малинин является рекордсменом мира по набранным за произвольную программу баллам — 227,79. Он выиграл чемпионат мира в 2024 году, заработав при этом 333,76 балла в сумме за оба выступления. В произвольной он выполнил шесть четверных прыжков.

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