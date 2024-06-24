Галлямов вошел в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга

Сегодня, 24 июня, были награждены лучшие выпускники питерских вузов. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов вошёл в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. Ему вручили благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга и бронзовые статуэтки сфинкса от Совета ректоров – символ мудрости и высочайшего интеллекта и сильного характера.

«Для меня это очень торжественный день, потому что я старался совмещать и спорт, и учёбу. Поэтому пришёл я со своими родителями. Учусь я на тренерской специальности, так что в будущем могу быть тренером, чтобы передавать свой опыт молодому поколению, представители которого будут выступать в фигурном катании», — сказал Галлямов в эфире «Телеканала Санкт-Петербург».