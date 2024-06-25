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Железняков: если Трусова захочет вернуться в большой спорт, то её семья развалится

Железняков: если Трусова захочет вернуться в большой спорт, то её семья развалится
Александра Трусова
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира в женском одиночном катании Александра Трусова должна выбрать, что для неё важнее: семья или спорт. Об этом заявил хореограф Алексей Железняков.

«Дай бог, чтобы у Саши и Макара всё было хорошо и чтобы они родили красивых детей. Когда создаётся семья, женщина тратит много сил на неё. Если Саша захочет, то будет заниматься воспитанием детей, любить мужа и остальное. Если она захочет вернуться в большой спорт, то придётся забыть о семье, и семья развалится. Нужно выбирать – семья или большой спорт», – сказал Железняков Metaratings.

Ранее фигурист Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж, и она согласилась. Ранее Александра встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Последним официальным турниром для спортсменки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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