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Семененко рассказал, как успешно пытался сделать четверной аксель на тренировке

Семененко рассказал, как успешно пытался сделать четверной аксель на тренировке
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Российский фигурист, победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко рассказал, как пытался сделать четверной аксель на тренировке.

«Решил попробовать сначала на удочке, идти сразу — огромный риск, плюс в эмоциональном плане в голове присутствует мысль, что можно травмироваться и могут быть какие-то последствия. Попросил поддержать меня сначала, чтобы был запас. Поддержали — приземлился, потом с каждым разом всё меньше и меньше, и последняя попытка — это я просил, чтобы сделали имитацию, что поддерживают меня. Сделал, приземлился в степ-аут. Довольный, захожу на первый без удочки — удачно, в галку, подхожу к Алексею Николаевичу [Мишину], говорю: «Это реально!» Алексей Николаевич тоже уже воодушевлённый, сказал: «Да, это близко». А вот второй я пошёл, он был уже не очень удачный, появились последствия», — рассказал Семененко в эфире подкаста на Первом канале «Произвольная программа».

Известно, что после второй попытки фигурист травмировал себе голеностоп, об этом сообщал его тренер Алексей Мишин. Из-за этого Семенко не смог выступить в одном из шоу и прекратил на некоторое время тренировки, однако постепенное восстановление позволяет ему готовиться к грядущему сезону.

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